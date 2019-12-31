Тбилиси, , 12:30 — REGNUM В Грузии более, чем в два раза снизилось число осложнений от вируса гриппа. Публикацию об этом Национальный центр по контролю заболеваний разместил 31 декабря на своем сайте.

Согласно размещенных данных, вирус гриппа и заболеваний, похожих на грипп, был выявлен у 19% госпитализированных пациентов. В прошлом году данный показатель составил 42%.

Напомним, 27 декабря руководитель центра контроля заболеваний Паата Имнадзе выступил с заявлением, что в Грузии не преодолен эпидемический порог по заболеванию гриппом. Эпидемий считается показатель, когда на 100 тысяч человек 450 — 500 заболевших. В Грузии их число поднималось только до 280.

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