Кампала, , 12:27 — REGNUM Правительство Уганды ежегодно тратит 1,35 триллионов угандийских шиллингов (366 миллионов долларов США) на импорт медицинской и фармацевтической продукции. Об этом передает Daily Monitor Uganda со ссылкой на заявление представителя министерства науки, технологий и инноваций Уганды.

Выступая на встрече с руководителями районов Рукунгири, Кабале, Рукига и Рубанда в городе Рукунгири, ведущий научный сотрудник министерства Николас Кварижа заявил, что в 1978 году во Всемирной организации здравоохранения поощрялось использование народной медицины в развивающихся странах.

«Было доказано, что некоторые растения обладают противогрибковыми, противовоспалительными, противомалярийными и другими медицинскими свойствами, в том числе свойствами антибиотиков, которые помогают в лечении различных заболеваний, но в Уганде еще не санкционировано их использование», — сказал Кварижа, утверждая, что затраты на импорт медикаментов чрезвычайно высоки.

«В ближайшее время министерство планирует создать институт народной медицины для расширения исследований, разработок и интеграции народной медицины в систему здравоохранения, чтобы спасти страну от потерь», — добавил Кварижа.

Он также сообщил о других программах, которые министерство должно реализовать, чтобы дать стране возможность достичь Видения 2040 года.

«Помимо создания института традиционной медицины, у министерства есть и другие программы, такие как развитие автомобильной промышленности Kira Motors; космических технологий; продвижение научного образования; развитие профессиональных навыков; программы фонда исследований и инноваций, разработка и внедрение технологий; коммерциализация и развитие предприятий, программа продвижения общественных инноваций», — отметил он.