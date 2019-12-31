Москва, , 12:21 — REGNUM Самым посещаемым туристами регионом России в 2019 году стал Краснодарский край, за год регион посетили 17 млн туристов, свидетельствует рейтинг, опубликованный аналитическим агентством «ТурСтат».

Читайте также: Названы самые посещаемые туристами города России в 2019 году

На втором месте оказалась Московская область (более 16 млн туристов за год), на третьем — Республика Крым (7,5 млн), на 10% больше, чем в 2018 году.

Также в топ самых посещаемых туристами регионов России вошли: Ленинградская область (более 5 млн), Приморский край (более 5 млн), Владимирская область (более 5 млн) и Татария (более 3,5 млн туристов).

Как сообщало ИА REGNUM, самым посещаемым туристами городом России в 2019 году стала Москва. За год столицу посетили 25 млн туристов, на 6% больше, чем в 2018 году.

Читайте также: Самые популярные направления новогоднего отдыха в России в 2020 году