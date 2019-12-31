Барнаул, , 12:15 — REGNUM Алтайские правоохранители заступают на вахту, они готовы круглосуточно охранять покой граждан на новогодних праздниках. Как сообщает сегодня, 31 декабря, региональное ГУ МВД РФ, всего будет задействовано 1,5 тысячи сотрудников полиции, а также около 500 представителей добровольных народных дружин.

«Особое внимание полицейские будут уделять охране мест проведения массовых гуляний и детских праздников. В круглосуточном режиме работают кинологи, инспекторы дорожно-постовой и патрульно-постовой служб», — заявили в полиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в период новогодних праздников на территории Алтайского края запланировано проведение более 1400 массовых мероприятий.