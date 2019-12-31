Брянск, , 12:19 — REGNUM О семейном счастье рассказал 31 декабря губернатор Брянской области Александр Богомаз на своей странице в социальной сети. Глава региона проводит новогодние праздники в кругу своих родных и уверен, что семья должна быть большой.

По семейной традиции 31 декабря в доме губернатор установили и нарядили ёлку, ждут главных гостей — детей, внуков, чтобы встретить самый добрый и семейный праздник, Новый год.

«Семья должна быть большой, чтобы было кому подставить плечо в трудную минуту, поддержать, выслушать. Нашим сыновьям и внукам мы с женой с детства прививаем любовь к Родине, гордость за нашу Брянщину, за великую Россию, они знают, как важно знать свои корни, помнить предков. Сыновья выросли, теперь они передают своим детям то, что впитали с молоком матери», — написал Александр Богомаз.

У Александра Богомаза в 2019 году родились два внука, теперь он «счастливый дедушка трёх внуков и внучки».