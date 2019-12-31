Пермь, , 12:13 — REGNUM В Орджоникидзевском районе Перми окончены работы по строительству геронтологического центра. Заключение о готовности объекта выдала инспекция госстройнадзора, сообщает пресс-служба губернатора.

Четырёхэтажное здание находится на Лобвинской, 42. Его площадь более 6,5 тыс. кв. метров. Центр возвели в рамках нацпроекта «Демография». Всего на стройку ушло 272,3 млн рублей.

Всего в центре смогут одновременно проживать 150 человек. Первые постояльцы заедут уже в первом квартале 2020 года.