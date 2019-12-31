Рига, , 12:10 — REGNUM Со 2-го января дирекция Департамента безопасности дорожного движения (CSDD) начнёт выдавать в Латвии водительские права международного образца. Об этом пишет портал LSM.

По данным журналистов, новые удостоверения не заменят существующие права и понадобятся тем, кто планирует водить машины в странах третьего мира, таких, например, как Тайвань или Малайзия. То есть в странах не являющихся участниками Венской конвенции, обязующей признавать национальные права.

Отмечается, что стоимость водительской лицензии нового образца в Латвии составит 20 евро.