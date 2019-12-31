Джакарта, , 11:55 — REGNUM Власти Индонезии планируют задействовать до 20 единиц электрических автобусов во время проведения гонки Формулы E в Джакарте в июне 2020 года, сообщает Antara.

«Мы подготовим 20 единиц электрических автобусов для посетителей и зрителей Формулы E. Мы надеемся, что автобусы также будут задействованы за пределами региона», — говорится в заявлении компании PT Transjakarta.

Издание отмечает, в столице Индонезии пока не развито использование электрических автобусов, хотя с начала 2019 года они проходили испытания в нескольких туристических зонах и на дорогах общего пользования.

Власти Индонезии отмечают, что одним из препятствий, возникающих при эксплуатации электрических автобусов в качестве общественного транспорта, является транспортный налог.

Как сообщало ИА REGNUM, гонка электромобилей Формулы Е пройдет в районе национального монумента независимости на площади Медан Мердека в Джакарте.

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