Великий Новгород, , 11:52 — REGNUM В Великом Новгороде юных пациентов детской областной больницы поздравили с наступающим Новым годом Деды Морозы — альпинисты. Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МЧС России по Новгородской области, Деды Морозы спустились в палаты юных новгородцев прямо с крыши, через окна.

Дед Мороз — альпинист отправляется в детскую больницу в Великом Новгороде Пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области

Детей поздравили не только Дед Мороз и Снегурочка, но также герои-трансформеры Оптимус Прайм и Бамблби.

Поздравление в детской областной больнице Великого Новгорода Пресс-служба ГУ МЧС России по Новгородской области

Организаторами акции выступил благотворительный фонд «Чужих детей не бывает, она прошла в регионе впервые.