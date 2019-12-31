Йошкар-Ола, , 11:47 — REGNUM В Марий Эл в преддверии Нового года состоялось заседание правительственной комиссии по реализации Концепции государственной национальной политики. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

По словам замминистра культуры, печати и по делам национальностей региона Галины Ширяевой, в уходящем году власти республики поддержали 113 проектов и мероприятий по укреплению гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений.

На эти цели из бюджета региона будет направлено 13 млн рублей.

«Прошу обеспечить в рамках программы «Государственная национальная политика Республики Марий Эл на 2013 — 2025 годы» реализацию мероприятий, посвященных Году памяти и славы. И, конечно, не забываем и о юбилее республики», — подытожил глава республики Александр Евстифеев.

ИА REGNUM напоминает, летом 2017 года в Йошкар-Оле президент России Владимир Путин провёл заседание Совета по межнациональным отношениям, посвященное реализации на региональном и муниципальном уровнях Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года.