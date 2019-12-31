Екатеринбург, , 11:50 — REGNUM С января 2020 года в Свердловской области проиндексируют тарифы на проезд в электричках. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.

Тарифы вырастут на 3,5%. Это значит, что за поездку до 5 км пассажир отдаст 31 рубль, на 6−15 км — 46 рублей, на 16−25 км — 62 рубля, на 26−35 км — 79 рублей, на 36−55 км — 94 рубля, на 56−75 км — 112 рублей, на 76−95 рублей — 126 рублей, на 96−125 — 160 рублей, на 126−150 км — 174 рубля, на 151−165 км — 190 рублей и на 166−200 км — 204 рубля.

Изменение тарифов связано с учётом инфляции, уточняют железнодорожники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге могут построить вантовый мост для городской электрички. Такое решение станет возможным, если в городе организуют аналог Московского центрального кольца.

Читайте ранее в этом сюжете: В Екатеринбурге могут построить вантовый мост для городской электрички