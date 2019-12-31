Белгород, 31 декабря 2019, 11:47 — REGNUM Губернатор Белгородской области Евгений Савченко в своём поздравлении отметил, что рождественские праздники — прекрасный повод выразить уважение родителям, окружить вниманием и заботой детей и пожилых, заглянуть в глаза своим любимым, протянуть руку помощи друзьям. Видеопоздравление глава региона опубликовал 31 декабря на своей странице в социальной сети.
Он призвал наполнить новогодние дни добрыми помыслами и делами. Поблагодарил каждого земляка за вклад в жизнь малой родины и пожелал достойно встретить Новый год.
Евгений Савченко напомнил, что 2019 год прошёл под знаком 65-летия региона.