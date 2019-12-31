Нижний Новгород, , 11:37 — REGNUM Полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров поздравил жителей регионов Поволжья с наступающим Новым годом.

«Время перед Новым годом —особенное. Мы прощаем старые обиды, делимся своим теплом с теми, кто рядом, чтобы перешагнуть порог года с чистым сердцем и верой в лучшее», — отметил Комаров.

«Уходящий год для нашего округа был очень насыщенным. Открылись новые производства, строились детские сады, дома, школы, больницы, новые дороги. Эта работа будет продолжаться и в 2020 году, ведь цель национальных проектов — реальное улучшение нашей жизни, жизни каждого человека», — заверил полпред.

Он подчеркнул, что в Поволжье живут активные, трудолюбивые, творческие и талантливые люди, которые мечтают и строят планы, готовятся начать все с чистого листа.

Комаров напомнил, что в 2020 году вся страна будет отмечать 75-летие Великой Победы. Он выразил уверенность, что торжества пройдут достойно.

«Пусть в наступающем году в ваших домах царят согласие и любовь. Пусть Новый год принесёт радость и счастье. Желаю крепкого здоровья вам и вашим близким! Успехов и процветания каждому региону Приволжского федерального округа и нашей Родине! С Новым годом!», — заключил Комаров.

ИА REGNUM напоминает, в состав Приволжского федерального округа входят 14 регионов. В Поволжье проживают около 30 млн человек.