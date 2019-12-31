Токио, , 11:25 — REGNUM Внезапный отъезд бывшего руководителя альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона из Японии оказался полной неожиданностью для адвокатов обвиняемого в крупных финансовых махинациях экс-менеджера концерна. Об этом 31 декабря на пресс-конференции в Токио заявил глава группы защитников Гона Дзюнъитиро Хиронака.

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Хиронака подчеркнул, что был шокирован таким поступком своего подзащитного, назвав такое поведение «неприемлемым», сообщает Deutsche Welle. По его словам, он не разговаривал с Гоном с прошлого вторника.

«Это как ушат воды на голову. О подготовке моего клиента к отъезду мне ничего не было известно», — уточнил адвокат.

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Защитник также добавил, что все три загранпаспорта Гона находятся у его защитников, он ими не мог воспользоваться для бегства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что бывший глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, который находился под домашним арестом в Японии, покинул страну. Гон сообщил, что находится в Ливане. При этом экс-менеджер компании подчеркнул, что не скрывается от правосудия, а бежит от несправедливости и политического преследования.

Напомним, Гона арестовали 19 ноября 2018 года в Японии по подозрению в финансовых махинациях. Предположительно, топ-менеджер расходовал средства компании не по назначению. В частности, приобрёл роскошные дома в Рио-де-Жанейро и Бейруте. Позднее стало известно, что Гон получил неправомерные выплаты от совместного предприятия Nissan и Mitsubishi (Nissan-Mitsubishi B.V.). Речь идёт в общей сложности о сумме почти €7,82 млн. В начале следующего года Карлос Гон должен предстать перед судом в Японии.