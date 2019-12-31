Орел, , 11:20 — REGNUM Орловские спасатели и пожарные переведены в режим повышенной готовности с 31 декабря, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Как уточнили в ведомстве, режим повышенной готовности введён для оперативного и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия во время новогодних и рождественских праздников. Продлится работа в таком режиме до 9 января.

В рамках режима повышенной готовности круглосуточно будут дежурить сотрудники руководящего состава управления. Под особым контролем — объекты с массовым пребыванием людей, в течение всех праздничных дней будут проводиться рейды по выявлению несанкционированных мест реализации пиротехнических изделий совместно с сотрудниками УМВД по Орловской области, прокуратуры, органами местного самоуправления. Также в зоне особого внимания пожарная ситуация и обстановка на водных объектах.