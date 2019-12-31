Москва, , 11:28 — REGNUM С 1 января по 30 апреля владельцы карты «Мир» смогут оплатить проезд в московском метро со скидкой десять рублей. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте платежной системы.

Скидка будет действовать при бесконтактной оплате. Необходимо приложить карту к турникету и дождаться подтверждения оплаты. С каждой поездки на карту вернется десять рублей.

Напомним, проезд на московском общественном транспорте будет бесплатным в новогоднюю ночь.

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