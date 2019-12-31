Донецк, , 11:22 — REGNUM Члены неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали людей по поручению Службы безопасности Украины (СБУ), заявили участники обмена пленными между Донбассом и Украиной, сообщило 30 декабря «Донецкое агентство новостей».

«СБУ и радикалы, по моему мнению, одна команда, одна ОПГ (организованная преступная группировка — ИА REGNUM)», — рассказал житель Мариуполя Виктор Скрипник.

По его словам, неонацисты выполняли самые бесчеловечные поручения СБУ, в частности пытали людей.

«Радикалы… — они исполнители, а кураторы — те же силовики, сотрудники СБУ. Радикалы — руки силовиков», — добавил другой освобождённый житель Мариуполя Александр Стельникович.

Он добавил, что сотрудники СБУ участвовали в пытках параллельно с боевиками неонацистских формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что все участники обмена, переданные ДНР украинской стороной, подвергались незаконным методам дознания, в частности, пыткам.

Читайте ранее в этом сюжете: Освобождённые по обмену граждане ДНР на Украине подвергались пыткам