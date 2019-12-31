Донецк, 31 декабря 2019, 11:22 — REGNUM Члены неонацистского формирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытали людей по поручению Службы безопасности Украины (СБУ), заявили участники обмена пленными между Донбассом и Украиной, сообщило 30 декабря «Донецкое агентство новостей».
По его словам, неонацисты выполняли самые бесчеловечные поручения СБУ, в частности пытали людей.
Он добавил, что сотрудники СБУ участвовали в пытках параллельно с боевиками неонацистских формирований.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова рассказала, что все участники обмена, переданные ДНР украинской стороной, подвергались незаконным методам дознания, в частности, пыткам.
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