Тбилиси, , 11:24 — REGNUM Осужденный, а затем помилованный в Южной Осетии врач Важа Гаприндашвили поблагодарил за свое освобождение государственные ведомства Грузии и сограждан, поддержавших его. Текст обращения 31 декабря опубликовал Первый канал грузинского телевидения.

«Считаю важным отметить, что этот результат является заслугой совместных усилий. Единство — великая сила для осуществления перемен», — говорится в обращении доктора.

Он также выразил надежду, что граждане Грузии в скором смогут свободно передвигаться по территории Южной Осетии и Абхазии «без подобных недоразумений или препятствий, которые в моем случае продолжались 49 дней».

Как передавало ИА REGNUM, Гаприндашвили был задержан в Южной Осетии 9 ноября за нарушение границы. 20 декабря суд признал его виновным и приговорил к году и девяти месяцам лишения свободы. Несмотря на международное давление, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов помиловал врача только после того, как тот написал соответствующее прошение на имя главы республики, тем самым признав вину и законность своего заключения.

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