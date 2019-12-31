Чебоксары, , 10:59 — REGNUM В Чувашии перед новогодними праздниками проверили неблагополучные семьи. В результате выявлены шестеро детей, которые находятся в социально опасном положении, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

По итогам проверок пятеро несовершеннолетних госпитализированы в учреждения здравоохранения, один ребёнок помещён в социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних.

Всего с 27 по 30 декабря полицейские совместно с другими органами профилактики проверили 566 неблагополучных семей.

«На момент проверки некоторые родители находились в состоянии опьянения или вообще отсутствовали дома. Дети зачастую пребывали в холодных помещениях, без какого-либо питания. В таких случаях принималось решение о помещении их в больницы либо социально-реабилитационные центры», — говорят в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2019 году в праздничных мероприятиях приняли участие более 750 тыс. человек. В период новогодних каникул посещено 1259 семей: на момент проверки 11 родителей находились в состоянии алкогольного опьянения, в 10 семьях отсутствовали необходимые условия содержания малолетних детей. В результате в детские больницы из 27 семей были госпитализированы 40 детей, 25 родителей привлечены к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих обязанностей.