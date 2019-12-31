Великий Новгород, , 10:51 — REGNUM Губернатор Новгородской области Андрей Никитин и спикер Новгородской областной думы Елена Писарева поздравили жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, в поздравлении руководители области отметили, что уходящий 2019 год был для региона юбилейным.

Новогоднее поздравление Андрея Никитина и Елены Писаревой «Мы вместе подводили итоги 75-летней истории Новгородской области, отмечали 1160-летие Великого Новгорода и 75-ю годовщину его освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Всем нам 2019 год запомнится множеством значимых событий и важных решений. Ремонт дорог, развитие сельских территорий, инвестиции в современные производства, решение вопросов социальной сферы — по каждому направлению у нас есть движение вперед и понимание, куда мы идем. Мы благодарны всем жителям региона за трудолюбие, неравнодушие и активное участие в жизни родного края. Всё, чего мы добились, мы сделали вместе!».

В новом году Андрей Никитин и Елена Писарева пожелали всем жителям Новгородской области «крепкого здоровья, успехов в благих начинаниях, благополучия и мира».

«Пусть новый 2020 год принесет всем только хорошие перемены!» — отмечается в поздравлении.