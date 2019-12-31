Кампала, , 11:02 — REGNUM Новые инциденты трансграничного угона скота в Карамодже угрожают разорвать меморандум о взаимопонимании по вопросам мира и развития, подписанный три месяца назад между правительствами Уганды и Кении. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

По информации журналистов издания, северо-восточный регион Уганды подвергся серии угонов скота, что, по словам местных лидеров и органов безопасности, «участилось с октября» этого года, когда «несколько человек и тысячи голов скота погибли» в ходе столкновений за угнанный скот.

«Это тревожно, потому что в одном только Напаке с ноября было убито семь воинов», — сказал Джозеф Ломонянг, председатель округа Напака.

Он добавил, что местные лидеры проводят межрайонные встречи, чтобы остановить практику вооруженных набегов общин друг на друга, которую удалось свести к минимуму в рамках программы разоружения, проведенной в период между 2001 и 2010 годами, в ходе которой правительством было изъято более 40 000 единиц оружия.

Возобновление трансграничной кражи скота является неудачей недавних усилий Кампалы и Найроби при поддержке Организации Объединенных Наций, направленных на то, чтобы прекратить конфликты скотоводческих общин карамоджонг в Уганде с общинами туркана и покот в Кении. Напомним, что 12 сентября президент Уганды Йовери Мусевени и его кенийский коллега Ухуру Кеньятта встретились в Морото — самом большом городе в регионе Карамоджа ‑ и стали свидетелями подписания меморандума о взаимопонимании, поддержанного Программой развития Организации Объединенных Наций.

Меморандум о взаимопонимании, получивший название «Трансграничный устойчивый мир и развитие», направлен на то, чтобы положить конец военным действиям между тремя соседними общинами и повысить уровень развития в регионе путем поощрения ненасильственного взаимодействия и сотрудничества, передают журналисты.

Подписание соглашение было проведено представителями объединенного министерского комитета Кении и Уганды.

По информации журналистов издания, регион, в котором проживают воюющие общины, подвержен засухе, что усиливает напряженность из-за борьбы за общие ресурсы, особенно за воду и пастбища. Местные лидеры утверждают, что, несмотря на наличие меморандума, правительства Уганды и Кении не делают достаточно для того, чтобы реагировать на бедность и другие потребности развития сообществ, которые вызывают кражу крупного рогатого скота.

«Одного разоружения недостаточно, — сказал Ломонянг. — Правительству необходимо переориентировать карамоджонг на развитие и бороться с причинами этих набегов. Если они не смогут это осуществить, сообщество потеряет доверие к власти. Молодежь нуждается в работе и других услугах. Без этого они все равно будут прибегать к краже скота».