Черкесск, , 15:31 — REGNUM Автопарк школьных автобусов Карачаево-Черкесии пополнился новым автотранспортом. Накануне Нового года в республику поступило 15 машин для школ, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе руководителя и правительства региона.

В торжественной обстановке ключи от новых автобусов вручил руководителям муниципалитетов глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. Он отметил, что в течение 2019 года в регион поступил всего 31 школьный автобус, а за последние четыре года — 120.

Пополнившие автопарк школьных автобусов транспортные средства оснащены специальными навигационными комплексами на базе ГЛОНАСС, а для безопасности детей все посадочные места в них оборудованы ремнями безопасности. Кроме того, в школьных автобусах предусмотрены специальные устройства для ограничения скорости до 60 км/ч и препятствия движения при открытых дверях.

В настоящее время обеспечен подвоз в сельские школы региона почти четырех с половиной тысяч детей Карачаево-Черкесии

Читайте также: В Карачаево-Черкесии обновят автопарк городского транспорта