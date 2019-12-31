Владикавказ, , 12:20 — REGNUM В Северной Осетии за 11 месяцев с начала 2019 года произошло 766 дорожно-транспортных происшествий. В результате автоаварий погибли 79 человек, получили травмы 1114 человек. Такая информация была обнародована в ходе заседания правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством вице-премьера Ирбека Томаева.

По словам заместителя председателя правительства, произошел рост числа ДТП в Кировском, Ирафском, Пригородном и Правобережном районах. Снизилось почти в два раза число аварий в Алагирском районе.

Томаев обратил внимание присутствовавших на необходимость принятия всех необходимых мер, для того чтобы достичь целевого показателя по снижению смертности в результате ДТП, намеченного в стратегических целях развития страны до 2024 года.

Напомним, в 2018 году в Северной Осетии произошло 913 дорожно-транспортных происшествий (в 2017 году — 732). На дорогах республики пострадали в автоавариях 1146 человек. Их них 116 погибло. В 2017 году в результате в ДТП пострадали 1 393 человека, 107 из них погибли.