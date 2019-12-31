Москва, , 10:23 — REGNUM В восьми парках Москвы в новогодние каникулы с 1 по 8 января пройдут праздничные мероприятия. Большинство мероприятий бесплатные, сообщается на портале мэра столицы.

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Праздничную новогоднюю программу подготовили в саду имени Баумана, Московской усадьбе Деда Мороза, музеях-заповедниках «Коломенское» и «Царицыно», Парке Горького, «Сокольниках», Перовском парке и в детском парке им Прямикова.

В каникулы в этих парках можно будет посмотреть кино на катке, принять участие в новогоднем квесте, разучить рождественские колядки, послушать концерты и др.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве Новый, 2019 год можно будет встретить в крупных столичных парках.

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