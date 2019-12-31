Москва, , 10:17 — REGNUM Во время празднования Нового года необходимо не только не передать и не злоупотреблять жирной и острой пищей, но и соблюдать некоторые правила употребления спиртного. Так, за праздничным столом не стоит смешивать различные алкогольные напитки. Такой совет дал заведующий дневного наркологического стационара Московского научно-практического центра наркологии столичного департамента здравоохранения Дмитрий Кубарев.

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«Смешивать не стоит по причине того, что напитки разного градуса, разного качества, разного содержания сахара», — приводит агентство городских новостей «Москва» слова эксперта.

Кубарев рекомендует сделать выбор в пользу одного напитка и в течение всего времени празднования не менять и не смешивать его. Это позволит организму легче справиться алкогольными вливаниями.

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«Тогда вероятность развития осложнений разного рода — соматических и психических — уменьшается», — подчеркнул нарколог.

Эксперт развеял миф о повышении градуса при смешивании алкогольных напитков, назвав такой подход заблуждением. Также, по его словам, стоит воздержаться от употребления алкоголя с газированными напитками из-за рисков развития панкреатита и острого холецистита.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян заявил, что люди с болезнями органов пищеварения во время новогоднего застолья могут побаловать себя вкусненьким, однако им не следует злоупотреблять жирными и острыми блюдами и лучше придерживаться привычной диеты.