Москва, , 10:16 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил жителей России с наступающим Новым годом.

«Желаю здоровья, счастья, любви, домашнего тепла, побольше радостных событий в Новом году», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Володин, подводя итоги, в числе важных решений отметил комплексный подход к защите прав граждан, в том числе на собственное жилье: это и помощь людям, пострадавшим от недобросовестных застройщиков, и создание механизмов, исключающих появление обманутых дольщиков в будущем.

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