Магас, , 10:13 — REGNUM В Ингушетии вручили премию жительнице села Плиево Назрановского района Дарихан Котиевой. Она признана лучшим абонентом компании «Ингушэнерго». Женщина платит за свет до 10-го числа каждого месяца уже в течение многих лет, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МРСК Северного Кавказа.

Несмотря на небольшой доход ее семьи, она своевременно рассчитывается по счетам, отметили в компании. В благодарность за платежную дисциплину Дарихан Котиева получила в подарок от директора «Ингушэнерго» Адама Цечоева стиральную машину. Кроме того, отметив, что она является «символом добросовестности, честности и аккуратности», он возместил ей полностью из личных средств всю сумму, внесенную в 2019 году за потребленную электроэнергию.

«Именно платежная дисциплина — залог успешного функционирования не только энергосистемы, но и в целом экономики региона», — цитирует Цечоева пресс-служба компании.

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Напомним, долг Ингушетии перед поставщиками электроэнергии является уже многие годы одним из самых больших в России. Так, по итогам первого полугодия 2019 года он составлял почти 2,3 млрд рублей, из которых 1,7 млрд рублей накопили абоненты — физические лица, еще 611 млн рублей задолжали предприятия ЖКХ.