Элиста, , 10:13 — REGNUM Общественный транспорт в столице Калмыкии городе Элиста в новогоднюю ночь будет работать, сообщила пресс-служба администрации города.

Так, 31 декабря воспользоваться общественным транспортом можно будет с 06:00 и до 23:00 31 декабря. Затем в работе транспорта будет сделан перерыв на два часа, и уже с 01:00 1 января транспорт возобновит работу. Воспользоваться автобусами и маршрутками можно будет до 04:00 1 января. Снова транспорт вернётся на линии в первый день нового года в 09:00 и будет работать до 23:00

«Маршруты №№ 1,5,7,12,17,19 будут обслуживать по одному автобусу», — предупредили в администрации.

2 и 3 января транспорт будет работать с 06:30 до 23:00, 7 января пассажирские линии работают согласно штатному расписанию: по два автобуса с 05:00 выйдут на маршруты № 10 и 23.