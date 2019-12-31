Джакарта, , 10:07 — REGNUM В столице Индонезии Джакарте обозначили несколько районов, которые будут тщательно охраняться сотрудниками правоохранительных органов в канун Нового года, сообщает информационный портал Detik.

«Есть несколько точек, которые становятся основными местами скопления людей в канун Нового года», — заявил начальник отдела по связям с общественностью полиции Джакарты Юсри Юнус.

По его словам, к таким местам полиция Джакарты, в частности, отнесла Анчол, где организованы три площадки для запусков фейерверков, центральную площадь, где расположен национальный монумент независимости, а также парк «Прекрасная Индонезия в миниатюре».

Юсри Юнус отметил, что в столице Индонезии Джакарте и прилегающих к ней районам для обеспечения безопасности будут мобилизованы около десяти тысяч сотрудников полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо обратился к соответствующим министерствам и ведомствам с просьбой обеспечить транспортную готовность и безопасность во время рождественских и новогодних праздников.

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