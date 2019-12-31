Москва, , 10:05 — REGNUM Жители РФ рассказали, как будет устроена жизнь в будущем. 70% граждан считают, что в будущем работа займёт больше места в жизни людей, а досуг — меньше, 21% придерживается обратного мнения, показал опрос Фонда «Общественное мнение».

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Главным для людей станут рациональное мышление и интеллект (61%). Техника станет играть в жизни людей более важную роль (82%).

При этом 55% уверены, что в будущем разрушение природы техникой и цивилизацией усилится. Семья утратит своё значение (48%), 20 лет назад так думали 65%.

Национальные различия между людьми станут ослабевать (47%). Значение религии в жизни людей уменьшится (43%), 20 лет назад так думали 69%.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведён 22 декабря 2019 года в 53 субъектах РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1,5 раза за последние 20 лет увеличилась число жителей России, чувствующих уверенность в завтрашнем дне — с 33% до 51%.

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