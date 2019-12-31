Москва, , 10:01 — REGNUM В новогоднюю ночь в Москве сохранится снежный покров, рассказал главный специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, снег будет подтаивать, а в ночь на 1 января ожидается холодный фронт.

«Поэтому температура пойдет в минуса, и осадки будут идти в виде коротких зарядов снега», — сказал он.

Сегодня, 31 декабря, в Москве облачно, местами небольшие осадки. Максимальная температура в столице +1…+3°, по области 0…+3°. Ветер западный 3−8 м/с. Атмосферное давление 730 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполняющий обязанности главы Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в России 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в стране.