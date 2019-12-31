Майкоп, , 13:50 — REGNUM Семь новых машин скорой медицинской помощи и 20 школьных автобусов приобрели власти Адыгеи за счет федерального бюджета. Их закупка обошлась примерно в 58 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе главы республики.

Новые автобусы получили школы Майкопа, Гиагинского, Красногвардейского, Кошехабльского, Майкопского, Теучежского, Тахтамукайского и Шовгеновского районов. На покупку 20 автобусов было направлено более 37,7 млн рублей.

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На закупку новой партии транспорта для республиканской станции скорой медпомощи выделили около 22 млн рублей. Сообщается, что все автомобили оснащены системой ГЛОНАСС, а также необходимым реанимационным оборудованием.

По данным пресс-службы главы региона, за последние пять лет автопарк службы скорой медпомощи практически полностью обновился. За счет федерального бюджета за это время было закуплено 48 автомобилей, за счет региональной казны — еще пять. Среди них три машины повышенной проходимости на базе автомобиля УАЗ.