Дзержинский район, Калужская область, , 09:53 — REGNUM Калужские активисты ОНФ просят власти разобраться с проблемой затопления подвала многоквартирного дома №3 по улице Туркестанской в поселке Товарково Дзержинского района Калужской области. Ранее общественники провели рейд. Жители дома жаловались на невыносимый запах канализации в квартирах, от которого особенно страдают проживающие на первом и втором этажах. Об этом 31 декабря сообщил корреспонденту ИА REGNUMактивист Общероссийского народного фронта в Калужской области Виталий Майков.

Жители жаловались на невыносимый запах канализации в квартирах, от которого страдают проживающие на первом и втором этажах. Onf.ru

По его словам, о злополучном подвале этого многострадального дома коммунальным службам известно ещё с 2012 года, однако действенных мер до сих пор не принято. Впрочем, иногда приезжают коммунальщики, откачивают насосами воду из подвала, и время от времени пробивают затопленные канализационные колодцы, однако на деле это борьба со следствием, а не с причиной. Через некоторое время колодцы и подвалы вновь полны нечистотами, распространяя запах зловония. Граждане неоднократно обращались в государственную жилищную инспекцию и в МЧС, но бесполезно. По мнению экспертов ОНФ, необходимо точно установить причину: является ли она следствием сбоев работы внутридомовых сетей или внешнего контура канализации. В первом случае ответственность за исправление лежит на управляющей компании, во втором — на предприятии «Калугаоблводоканал» как собственнике сетей. Активисты также обращают внимание на то, что постоянные выезды ремонтных бригад в Товарково влекут за собой немалые затраты: специальная техника приезжает из Калуги за 35 км.

«Как утверждают жители дома, во время неоднократных встреч представители «Калугаоблводоканала» и управляющей компании перекладывали ответственность друг на друга, и принципиально причину затопления подвала и колодцев за это время выяснить не удалось. Рассчитываем, что хозяйствующие субъекты все-таки проведут необходимую ревизию оборудования, чтобы выявить источник проблемы и устранить его кардинальным образом», — сказал Виталий Майков.

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