Иркутск, 31 декабря 2019, 09:48 — REGNUM Бывший глава Иркутской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. В его обращении, в частности, говорится:
Как уже сообщало ИА REGNUM, отставка губернатора Иркутской области Сергея Левченко состоялась в середине декабря 2019 г. на фоне многочисленных свидетельств того, что власти несвоевременно оповестили людей о грозящей им опасности во время мощнейшего наводнения, накрывшего Приангарье летом. Жертвами стали не менее 25 человек, ещё порядка восьми пострадавших числятся пропавшими без вести.
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