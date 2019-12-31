Иркутск, , 09:48 — REGNUM Бывший глава Иркутской области Сергей Левченко на своей странице в Facebook поздравил жителей региона с наступающим Новым годом. В его обращении, в частности, говорится:

«Дорогие жители Иркутской области, россияне. Благодарю вас за ваши поздравления, за вашу веру в меня, доверие и поддержку! Приятно читать все те тёплые слова, которые вы оставляете в комментариях и сообщениях. Поздравляю вас с наступающим Новым годом! Вместе мы сила!»

Как уже сообщало ИА REGNUM, отставка губернатора Иркутской области Сергея Левченко состоялась в середине декабря 2019 г. на фоне многочисленных свидетельств того, что власти несвоевременно оповестили людей о грозящей им опасности во время мощнейшего наводнения, накрывшего Приангарье летом. Жертвами стали не менее 25 человек, ещё порядка восьми пострадавших числятся пропавшими без вести.

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