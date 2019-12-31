Магнитогорск, Челябинская область, , 09:45 — REGNUM В Магнитогорске 31 декабря вспоминают погибших при обрушении жилого дома на Карла Маркса, 164. Место трагедии посетил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который специально приехал во второй по величине город Южного Урала.

В местном храме прошла заупокойная литургия. Её провёл челябинский митрополит. Возле входа в храм был создан импровизированный мемориал для игрушек и цветов. С утра сюда иду люди, многие плачут.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв произошёл рано утром 31 декабря 2018 года. В результате седьмой подъезд рухнул. Погибли 39 человек, из которых шестеро детей.