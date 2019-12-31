Пекин, , 09:44 — REGNUM В декабре 2019 года в Китае было выявлено 27 случаев заболевания пневмонией неизвестного происхождения. Большая часть их них зафиксирована в китайском городе Ухань. Об этом 31 декабря со ссылкой на местные власти сообщает китайский новостной сайт The Paper.

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Уточняется, что большинство заболевших ранее работали на местном рынке морепродуктов. Семь из них в настоящее время находятся в критическом состоянии. Состояние ещё двух пациентов улучшилось, в скором времени они будут выписаны из больницы.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая утром 31 декабря принял решение направить группу экспертов в провинцию Хубэй, для принятия мер по ликвидации вспышки заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в Китае было выявлено три случая заболевания лёгочной чумой.

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