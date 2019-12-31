Махачкала, , 10:43 — REGNUM Застройщик из Дагестана, похитивший у дольщиков более 12 млн рублей, стал фигурантом уголовного дела. Злоумышленник продавал квартиры в незаконно строящемся многоквартирном доме, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что житель Махачкалы незаконно, не имея разрешения на осуществление строительных работ, заключал предварительные договоры купли-продажи квартир. Этим он привлек средства граждан на многомиллионную сумму для строительства многоэтажки. Кроме того, подозреваемый в установленном порядке не зарегистрировался в налоговом органе.

Против застройщика возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконное предпринимательство» и «Привлечение денежных средств граждан для строительства в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве многоквартирных домов».

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