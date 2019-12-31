Астрахань, , 09:42 — REGNUM Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин поздравил жителей региона с наступающим Новым годом и Рождеством.

«Наступает Новый год. Праздник, который с нетерпением ждут не только дети, но и взрослые. Мы верим в чудеса и сами их создаем в эти волшебные новогодние и рождественские дни. Это самые светлые и любимые всеми нами праздники, которые связаны с добрыми семейными традициями и особой сказочной атмосферой, знакомой с детства», — говорится в поздравлении.

«В эти дни каждый вспоминает наиболее яркие мгновения уходящего года. Загадывает, чтобы впереди было только хорошее. Искренне желаю, чтобы все ваши мечты исполнились! Пусть праздник наполнит наш общий дом добротой и теплом. Пусть он принесёт каждой астраханской семье счастье и благополучие! И добрые перемены нашему региону! От всего сердца поздравлю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!» — поздравил жителей региона губернатор.