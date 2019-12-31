* запрещённая в России организация

Могадишо, , 09:42 — REGNUM Боевики группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли ответственность за теракт в столице Сомали, городе Магадишо, жертвами которого стали свыше 90 человек, об этом 30 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

В результате мощного взрыва, произошедшего 28 декабря, погибли сотрудники правопорядка, а также мирные граждане. Число пострадавших превысило 150 человек.

Напомним, группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) действует в Сомали с 2004 года. В 2012 году она присоединилась к «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

«Аш-Шабаб"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.