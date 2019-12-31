Пятигорск, Ставропольский край, , 09:46 — REGNUM Возведение 23 объектов капитального строительства началось в городах Пятигорске и Кисловодске в 2019 году в рамках подпрограммы Министерства по делам Северного Кавказа «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод». Из них 17 объектов финансируются в течение 2019 года, остальные шесть являются переходящими на следующий год, пишет ТАСС.

По данной подпрограмме в 2019—2020 годах в двух городах-курортах Ставрополья планируется ввести в эксплуатацию 14 спортивных площадок, физкультурно-оздоровительный комплекс и детско-юношескую спортивную школу, два детских сада и столько же школ, три объекта по благоустройству общественных пространств.

По словам статс-секретаря — заместителя министра РФ по делам Северного Кавказа Олега Хацаева, мероприятия подпрограммы на конец декабря выполнены на 86,7%. Он уверен, что все запланированные объекты будут построены и сданы в эксплуатацию в соответствии с намеченными сроками. Так, объекты, финансирование которых завершается в 2019 году, будут введены после новогодних каникул.

Кроме того, как отметил Хацаев, Минкавказа направило предложение в правительство России о расширении подпрограммы. Сделать это предлагается за счет включения в нее мероприятий по другим городам-курортам, расположенным в регионе Кавминвод.

Напомним, подпрограмма «Комплексное развитие инфраструктуры и благоустройство Кавказских Минеральных Вод» была создана в 2018 году в рамках государственной программы РФ «Развитие Северо-Кавказского федерального округа».

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