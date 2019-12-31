Карабудахкентский район, Дагестан, , 10:35 — REGNUM Новый водопровод открыли в селе Параул в Карабудахкентском районе Дагестана, в котором проживает около 6 тыс. человек. Объект построили в рамках регионального приоритетного проекта «Мой Дагестан — моя вода», сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Отмечается, что новый водопровод также обеспечит водой села Джанга, Ленинкент, Мугри и Сираги. В этих населенных пунктах специалисты проложили водопроводные сети и возвели водохранилища объемом 100 кубометров.

Кроме того, в настоящее время в Парауле завершается строительство газопроводных линий общей протяженностью 8 км. Газификация села проводится в рамках федеральной программы по устойчивому развитию сельских территорий.

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