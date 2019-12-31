Варшава, , 09:31 — REGNUM Польские правоохранители задержали семерых граждан Украины для дальнейшей экстрадиции в Россию, сообщило 30 декабря радио «Громадське».

По данным журналистов, ещё трём гражданам Украины суд запретил покидать территорию Польши.

Все задержанные — участники гражданской войны в Донбассе. Российские правоохранительные органы подозревают их в торговле оружием, контрабанде наркотиков и разбойных нападениях.

Всего с 2016 года в Польше задержали 19 граждан Украины, которых разыскивает Интерпол для выдачи России.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние пять лет на Украине были осуждены 359 боевиков, принимавших участие в карательной операции против Донбасса.

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