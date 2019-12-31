Париж, , 09:26 — REGNUM Во французских кинотеатрах в 2019 году установили один из лучших показателей посещаемости за полвека, сообщает Le Figaro.

По данным национального центра кино, в кинотеатрах Франции было зарегистрировано более 213 млн зрителей.

«Посещаемость в 2019 году достигла второго по величине уровня с 1966 года (234,2 млн зрителей)», — говорится в ежегодном отчете центра кино.

Издание отмечает, что эта цифра на 6% больше, чем в 2018 году (200,5 млн зрителей). В течение шести лет посещаемость французских кинотеатров оставалась выше отметки в 200 млн, несмотря на конкуренцию со стороны онлайн-видео, YouTube и Netflix.

Кроме того, рост числа зрителей в кинотеатрах Франции в 2019 году отчасти объясняется увеличением числа желающих посмотреть американские фильмы. Доля рынка американского кинематографа во Франции подскочила с 44,1% в 2018 году до 55,2% в 2019 году.

Что касается доли рынка французских фильмов, то она снизилась по сравнению с 2018 годом до 35%.

Как сообщало ИА REGNUM, летом во французском Нанси прошел кинофестиваль AYE AYE FILM FESTIVAL, на котором были представлены латвийские документальные, художественные и анимационные ленты.

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