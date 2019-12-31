Махачкала, , 12:15 — REGNUM Срок службы истек у 529 из 1860 лифтов, в настоящее время функционирующих в Дагестане, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе региональной госжилинспекции. Таким образом, в замене нуждаются почти 30% лифтов в многоквартирных домах республики.

«Многие лифты требуют ремонта. В ГЖИ республики периодически поступают жалобы на работу лифтов. Проблема существует, средства на замену и ремонт предусмотрены», — отметили в ведомстве.

Сообщается, что на 2020 год в бюджете Дагестана на замену и ремонт лифтов заложено 100 млн рублей. Средства будут направлены на эти цели с начала нового года, заверили в инспекции.

Читайте также: Капремонт многоквартирных домов запланирован в 10 муниципалитетах Дагестана

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году власти Дагестана запланировали капитальный ремонт 101 многократного дома. В них, как отмечалось, будут будут отремонтированы кровли, фасады, лифты и инженерные системы.