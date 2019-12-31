Тбилиси, , 09:15 — REGNUM Девять участников уличной акции протеста возле парламента Грузии в Тбилиси были задержаны. Об этом 31 декабря сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс» со ссылкой на данные МВД.

По предоставленным журналистам данным, задержанных обвиняют в административных правонарушениях: мелком хулиганстве и неподчинении правоохранителям. Их задержали во время акции, которая началась в ночь с 30 на 31 декабря.

Напомним, протестующие установили перед парламентом палатки и собрались провести на акции протеста Новогоднюю ночь. Палатки были убраны работниками коммунальных служб и вывезены. На их место установили детские аттракционы.

К парламенту также прибыла полиция, которая помешала установить новые тенты. В ходе перепалки с правоохранителями были увезены с площади десять человек, в том числе депутат парламента от партии «Европейская Грузия» Элене Хоштария.

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