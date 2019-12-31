Москва, , 09:11 — REGNUM В 1,5 раза за последние 20 лет увеличилась число жителей России, чувствующих уверенность в завтрашнем дне — с 33% до 51%. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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69% граждан 20 лет назад не могли представить будущее своё и семьи. Сейчас 57% заявляют, что ясно представляют будущее своей семьи, причем 11% опрошенных — более чем на 10 лет.

Большинство (41%) хотят жить на уровне своего окружения, 23% хотят бы жить лучше. 11% мечтают жить на уровне средней семьи в Западной Европе или США.

Опрос проведен 26 декабря 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, более трети граждан верят в светлое будущее России. Так, 35% опрошенных считают, что жизнь общества в ближайшие пять лет изменится в лучшую сторон. Подробности: https://regnum.ru/news/society/2527574.htmlЛюбое использование материалов допускается только при наличии гиперссылки на ИА REGNUM.

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