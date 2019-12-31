Москва, , 09:11 — REGNUM Люди с болезнями органов пищеварения во время новогоднего застолья могут побаловать себя вкусненьким, однако им не следует злоупотреблять жирными и острыми блюдами и лучше придерживаться привычной диеты. Такие советы в канун нового года дал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава РФ Виктор Тутельян.

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«Если у вас есть гастрит, язвенная болезнь, болезни печени и поджелудочной железы, колит, желчекаменная болезнь, в новогоднюю ночь лучше всего придерживаться своей привычной диеты, но с небольшим отклонением, съесть немного чего-то вкусного и желанного», — приводит ТАСС слова специалисты.

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Чтобы потом избежать осложнений и нежелательных последствий для здоровья от обильной еды «нужно уметь себя контролировать и соблюдать главный закон науки о питании: энергетическая ценность потребляемой пищи должна соответствовать энергозатрате организма», напоминает Тутельян.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты напомнили о сроках годности новогодних салатов. Специалисты рассказали, что большинство таких блюд относятся к скоропортящимся кулинарным изделиям, хранить которые можно не больше суток.

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