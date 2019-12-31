Тахтамукайский район, Адыгея, , 09:40 — REGNUM Новое здание школы на 1,1 тыс. ученических мест построили в поселке Энем в Тахтамукайском районе Адыгеи в рамках национального проекта «Образование». Стоимость нового учебного заведения вместе с оборудованием составила свыше 719 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе главы республики.

Школа №2 в поселке Энем носит имя Героя Советского Союза, летчика-космонавта Анатолия Березового и через три года отметит свое столетие. Ожидается, что возведение нового здания позволит решить проблему дефицита мест в школах не только Энема, но и близлежащих населенных пунктов.

Общая площадь нового здания превысила 20 тыс. кв. м, площадь застройки составила 6,4 тыс. кв. м. В школе и имеется библиотека, два спортзала, пищеблок и столовая, малый и большой актовый залы. Помимо учебных классов, здесь есть кабинеты робототехники и кулинарии, столярная и швейная мастерские, а также медицинский блок.

На прилегающей к школе территории оборудованы беговые дорожки, футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, а также гимнастический городок. Кроме того, созданы условия для маломобильной группы учащихся: подъемник на входе в здание и лифт внутри школы.

Напомним, не так давно, 23 декабря, новое здание школы в Энеме в рамках рабочей поездки в Адыгею посетил президент России Владимир Путин. Здесь глава государства провел совещание с общественностью из разных регионов страны по развитию сельских территорий.

Читайте также: Теплицы, школа и сельское хозяйство: Путин приехал в Адыгею — трансляция