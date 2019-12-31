Махачкала, , 09:04 — REGNUM Жительница Махачкалы и ее дочь лишились наследства на десятки миллионов рублей из-за родственника-афериста. Злоумышленник стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве, сообщили ИА REGNUM 31 декабря в пресс-службе прокуратуры Дагестана.

Установлено, что после смерти жителя Махачкалы его супруга и несовершеннолетняя дочь унаследовали земельный участок с расположенной на нем автозаправочной станцией.

В последующем родственник наследниц на основании доверенности и постановления администрации Советского района Махачкалы «О разрешении на продажу имущества, принадлежащего несовершеннолетним» продал участок и АЗС за 87 млн рублей.

Однако указанные документы были поддельными. Доверенность на право распоряжения имуществом несовершеннолетней наследницы подогреваемому не выдавалась, а администрация района не принимала решения о согласии на отчуждение ее имущества.