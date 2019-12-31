Екатеринбург, , 09:07 — REGNUM Российское министерство культуры передаст строящемуся культурному центру «Эрмитаж-Урал» 200 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора Екатеринбургского музея изобразительных искусств Никиты Корытина, деньги пойдут на техническое оснащение. Средства используют для закупки необходимого оборудования.

Ранее в минкульте планировали выделить 110 млн рублей, но позже сумма была увеличена.

Как сообщало ИА REGNUM, центр «Эрмитаж-Урал» откроют в мае 2020 года. Однако первые выставки пройдут лишь в ноябре 2020 года.

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